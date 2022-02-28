أنقرة (زمان التركية) – قطعت قناة “A Haber” التركية، اتصالا هاتفيا مع طالبة تركية في أوكرانيا، بسبب شكواها من عدم إجلاء الحكومة للطلاب العالقين.

شاركت الطالبة بيرجول العالقة في أوكرانيا، في اتصال هاتفي على قناة “A Haber”، وقالت: “تم إجلاء 50 طالبًا فقط من هنا، وهناك 800 شخص آخرين. وضعنا مُلح للغاية. ربما لن أتمكن من إجراء مثل هذه المحادثة خلال نصف ساعة”.

وخلال استكمال حديثها، تم قطع الاتصال، وقال المذيع التركي: “دولتنا ستساعدكم، تستمر عمليات الإجلاء بأقصى سرعة”.

ثم قال ضيف البرنامج أ.د. مسعود حقي جاشين: “إذا لزم الأمر، سآتي وأخذك، لا تقلقي. الفتيات التركيات لا يبكين.