أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات غير مؤكدة، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر تعيين طبيبه الخاص جودت أردول في منصب وزير الصحة.

شهدت الفترة الماضية تغييرات في الحكومة، حيث تم إقالة وزيرة التجارة روهسار بيكان ووزيرة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية زهرا زومروت سلجوق ووزير الخزانة والمالية لطفي ألفان.

ووفقًا للمعلومات، بدأت أجراس الإنذار تدق لوزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي كان لديه مشاكل في التواصل مع عدد من أعضاء الحكومة، خاصة وزير الداخلية سليمان صويلو.

قوجة الذي أصابه الإرهاق والتعب مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، هناك شكاوى من منحه امتيازات لمستشفى خاصة مملوكة له في بعض المناقصات والمشتريات.

وفق المعلومات غير المؤكدة، أردوغان ينوي استبدال قوجة، برئيس كلية العلوم الصحية في جامعة كارادينيز التقنية الأستاذ الدكتور جودت أردال، والذي كان طبيبا خاصا لأردوغان.