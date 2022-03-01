أنقرة (زمان التركية) – فار فريق فنربخشة التركي على نظيره قاسم باشا بهدفين مقابل هدف، ليحقق بذلك فوزين على التوالي.

المباراة أقيمت ضمن فاعليات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي الممتاز، على استاد رجب طيب أردوغان، وتمت إذاعتها على قنوات beIN Sports.

سجل أهداف فنربخشة ميخازايتس في الدقيقة 6، وأتيلا سالاي في الدقيقة 91.

أما هدف قاسم باشا الوحيد، فسجله جاكسون موليكا في الدقيقة 67.

وخلال المباراة حصل أوير مابيل من قاسم باشا على إنذار أحمر.

وبهذه النتيجة يحتل فناربهشته، تحت إدارة المدرب إسماعيل كارتال، المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

.أما فريق قاسم باشا فيحتل المركز الـ15، بإجمالي 29 نقطة.