أنقرة (زمان التركية) – قدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الشكر إلى تركيا على تفعيلها اتفاقية مونترو ودعمها القوي للدفاع الأوكراني.

شكر بلينكين لتركيا جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشافوش أوغلو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب بخصوص الاجتماع بين الوزيرين: “التقى وزير الخارجية أنطوني بلينكين مع وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو اليوم. وجدد الوزير بلينكين إدانة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر وغير المبرر على أوكرانيا. وعبر عن تقديره للتضامن بين الحلفاء في معالجة هذه الأزمة “.

وأضاف البيان: “أعرب بلينكين عن ارتياحه لاستمرار تركيا في تنفيذ اتفاقية مونترو والتصريحات الأخيرة للوزير تشاووش أوغلو بشأن منع مرور السفن الحربية لكافة الدول من مرور مضائقها”.

وأضاف البيان: “شكر الوزير تركيا على دعمها القوي للدفاع عن أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

الرئيس رجب طيب أردوغان صرح مساء الاثنين في اليوم الخامس من الغزو الروسي أن بلاده مصرة على استخدام حقها بموجب اتفاقية مونترو في منع السفن الحربية الروسية من تصعيد الأزمة في أوكرانيا.