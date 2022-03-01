أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير خارجية تركيا، مولود تشافوش أوغلو، أن بلاده أخطرت جميع الدول بمنع عبور السفن الحربية من مضيقي الدردنيل والبوسفور.

بعد اجتماع مجلس الوزراء، أدلى الوزير تشافوش أوغلو بتصريحات تتعلق باتفاقية مونترو، والتي حظيت باهتمام مؤخرًا بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وقال تشافوش أوغلو، بخصوص اتفاقية مونترو: “لقد حذرنا جميع الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود، بألا ترسل سفنها الحربية للمرور عبر مضائقنا”.

وأوضح تشافوش أوغلو أنهم طبقوا ما قالته اتفاقية مونترو، وسيطبقوه من الآن فصاعدًا، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم يكن هناك أي طلب للمرور أو العبور عبر المضيق.

وأضاف تشافوش: “حتى الآن، كان الروس يتساءلون عما إذا كنا سنطبق مونترو إذا لزم الأمر. كنا نخبرهم أننا سنلتزم بالاتفاق بدقة”.

كما أكد تشافوش أوغلو على أن تركيا تملك صلاحية منع عبور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة حتى لو لم تكن طرفا في الحرب.

الرئيس رجب طيب أردوغان وصرح مساء الاثنين في اليوم الخامس من الغزو الروسي أن بلاده مصرة على استخدام حقها بموجب اتفاقية مونترو في منع السفن الحربية الروسية من تصعيد الأزمة في أوكرانيا.