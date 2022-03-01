أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا ارتفاعا بنحو 18.3 في المئة في أسعار الغاز الطبيعي بمحطات توليد الكهرباء، بينما لم تسجل أسعار الغاز الطبيعي المقدم للوحدات السكنية والصناعية أية تغييرات.

شركة النفط التركية أعلنت في بيان خلاله تثبيت سعر البيع للوحدات السكنية خلال شهر مارس/ آذار الجاري ليظل سعر الألف متر مكعب عند مستوى 1860 ليرة.

وتضمن البيان أيضا تثبيت سعر الغاز الطبيعي المقدم للوحدات الصناعية عند مستوى 6300 ليرة لكل ألف متر مكعب.

هذا وعكس البيان زيادة بنحو 18.3 في المئة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء ليرتفع سعر الألف متر مكعب إلى 7450 ليرة.

شهدت تركيا احتجاجات في الفترة الأخيرة على الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.