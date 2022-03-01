أنقرة (زمان التركية) – وجه بولنت أرنتش، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادًا ضمنيًا للرئيس خلال لقاء مع الحقوقيين الشباب بولاية قونية.

وخلال إجابته عن أسئلة الحقوقيين الشباب تطرق أرينتش إلى الوضع الاقتصادي والبطالة في تركيا.

بولنت أرنتش المستقيل العام الماضي من منصبه، قال: “البعض يصفون أنفسهم برجال الاقتصاد، أما أنا فأرى نفسي حقوقي متمرس. ودعوني أوضح أن التخرج من كلية الحقوق غير كاف ليصبح المرء حقوقيا. أشاهد هؤلاء المهرجون في القنوات التلفزيونينة حيث يتم وصفهم بالحقوقيين والأساتذة الجامعيين. القانون مهمة وشيء ذو معيار”.

وأضاف أرينتش أن اللباقة هي لغة السياسة، وأن لغة السياسة تحتضن الجميع بوجه.

وقال أيضا: “لا يمكنكم استخدام لغة العنف في السياسة. ولغة العنف تكمن في التهديد والإهانة وتشويه السمعة”.

هذا واعتبر البعض حديث أرينتش عن وصف البعض لأنفسهم بالاقتصاديين هي إشارة ضمنية منه للرئيس أردوغان الذي يصف نفسه برجل الاقتصاد، بينما تتهمه المعارة بتدمير الاقتصاد بسبب سياسته المالية غير المعهودة.