أنقرة (زمان التركية) – أثنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جهود الدول الأوروبية لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي غير أنه استنكر عدم إبداء الاتحاد الأوروبي موقفا مماثلا تجاه تركيا.

أردوغان قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني: “نقدر جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكننا نتخوف من سبب عدم ضم تركيا للاتحاد حتى الآن”.

ولقي طلب الرئيس الأوكراني بشأن انضمام بلاده التي تتعرض حاليا لغزو روسي، إلى الاتحاد الأوروبي، حفاوة بالغة ودعما واسعا.

وطالب أردوغان الاتحاد الأوروبي بإبداء الحساسية عينها تجاه تركيا، قائلا: “أم أن البعض سيسلط الضوء على عضوية تركيا عندما تتعرض للاعتداء؟”.

هذا وشدد أردوغان على دعم تركيا لزيادة عدد الأعضاء بحلف الناتو، قائلا: “تركيا ليس لديها أدنى مشكلة في هذا الصدد باعتبارها دولة مهمة بالحلف. نحن سنتخذ إجراءات للاعتراف بكوسوفو وسنعترف بها”.

كان الاتحاد الأوروبي جمد مشاورات انضمام تركيا، في عام 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة على خلفية تزايد حالة القمع في البلاد. الاتحاد اعتبر في عدة تقارير أن تركيا تبتعد عن معايير الكتلة الأوروبية.