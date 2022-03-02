أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تركيا إنها لن تنضم إلى الدول التي فرضت عقوبات على اقتصادية على روسيا.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن أنقرة لا تنوي المشاركة في أي نظام عقوبات ضد روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات قاسية على روسيا.

جاويش أوغلو قال في تصريحات لقناة “خبر ترك”: “من حيث المبدأ، لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام، وليس لدينا أي نية للانضمام إلى هذه العقوبات أيضًا”.

كان جاويش أعلن يوم أن بلاده ستقيد عبور جميع السفن الحربية من مضيق البوسفور إلى البحر الأسود أو الخروج منه تنفيذا لاتفاقية مونترو.

وبعد مرور خمسة أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيتم تفعيل اتفاقية مونترو لمنع تفاقم الأزمة في أوكرانيا.

أردوغان قال إن بلاده ليست مضطرة لاختيار أحد الأطراف المتصارعة في أوكرانيا قائلا: “تركيا لن تتخلى عن مصالحها الوطنية لكنها لن تهمل التوازن الإقليمي والعالمي أيضا. ولن نبتعد عن روسيا أو أوكرانيا.”

يشير مراقبون أن تركيا حريصة على الحفاظ على حيادها في الغزو الروسي لأوكرانيا خوفًا من انتقام روسي قد يضر بالاقتصاد التركي كما تضررت من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا بعد إسقاط طائرتها المخترقة للأجواء التركية في عام 2015.

وتتخوف تركيا من الاعتراف الروسي بالحكم الذاتي لأكراد سوريا تحت قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي أو جعلهم جزءًا شرعيًّا من النظام السوري بقيادة بشار الأسد، نظرًا لأن حكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر هذا الحزب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا.