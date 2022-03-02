أنقرة (زمان التركية) – كشف دويشته بنك الألماني عن توقعاته لمعدلات التضخم النقدي في تركيا لشهر فبراير/ شباط، المنتظر إعلانها رسميا هذا الأسبوع.

وتوقع البنك الألماني أن ترتفع معدلات التضخم السنوي من 48 بالمئة إلى 53 في المئة، بزيادة 4 في المئة على الصعيد الشهري.

وأوضح البنك في بيانه أن السلع المعمرة سيكون لها النصيب الأكبر في التضخم.

وأفاد محللو البنك أن معدلات التضخم الغذائي السنوية ستواصل الارتفاع خلال شهر فبراير/ شباط بالإضافة إلى استمرار الارتفاع في أسعار الفنادق والمطاعم بالتزامن مع الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي سجل أعلى معدلات تضخم سنوية منذ أبريل/ نيسان من عام 2002 بنسبة بلغت 48.6 في المئة.