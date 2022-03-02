أنقرة (زمان التركية)ــ أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة ما زالت ملتزمة بالحوار مع اليونان، متهمًا أثينا بالسعي لاستغلال الأزمة في أوكرانيا لمهاجمة تركيا.

وقال أكار عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء: “يواصل بعض السياسيين اليونانيين خطابهم المعادي لتركيا، ويقومون بتشويه الأحداث بطريقة متعمدة وعدوانية تؤدي إلى تصعيد التوترات”.

ورغم أن الوزير التركي اتهم مسؤولين يونانيين باستغلال التطورات الخطيرة في أوكرانيا للهجوم على تركيا، لكنه استدرك، قائلا: “نتوقع مشاركة وفد يوناني في الجولة الرابعة من المحادثات حول إجراءات بناء الثقة”.

يوم السبت، وجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اتهاما إلى أنقرة باستغلال الوضع في أوكرانيا بشكل “انتهازي”.

ديندياس قال في تغريدة على تويتر: “تواصل تركيا محاولة استثمار الوضع في أوكرانيا بأسلوب انتهازي، بينما يدرك الرأي العام العالمي تماما مسألة احترام القانون الدولي وحرمة الحدود”.