أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد الالتماسات المقدمة ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بنحو 13.14 في المئة خلال عام 2021 المنصرم، بحسب تقرير وزارة العدل التركية لعام 2021.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة العدل التركية أن إجمالي عدد الملفات التي تنظرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلغ 15 ألف و250 ملفًا، وأن عدد الالتماسات التي تلقتها المحكمة خلال عام 2021 بلغ 9 آلاف و548 التماس.

وشهد العام الماضي إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 76 قرارًا بانتهاك حقوقي ضد تركيا.

وأضاف التقرير أن إجمالي الالتماسات المعلقة التي تلقتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من سائر الدول خلال العام الماضي بلغ 70 ألف و150 التماس.

وتضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة حكمين بانتهاك حق المعيشة و4 أحكام بانتهاك حظر المعاملة السيئة وحكم بانتهاك حق المحاكمة في فترة زمنية معقولة و3 أحكام بانتهاك حق حرية التجمع وتأسيس الهيئات و10 أحكام بانتهاك حق التملّك.

وارتكز 13 من أحكام الانتهاكات الحقوقية التي أصدرتها المحكمة على أحداث وقعت في عام 2002 وما قبله، في حين ارتكز 34 منهم على احداث وقعت بين عامي 2003 و2011.

وأصدرت المحكمة أحاكم نهائية في 104 ألف و960 التماس خلال الفترة بين عامي 2006 و2021.

وذكر التقرير أنه خلال العام الماضي أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بشأن 2110 ملفا تم قبول 1705 ملف من بينهم.

هذا ونظرت المحكمة العليا خلال العام الماضي 36 ألف و284 طعنا من بينهم 3445 حكما قضت ببطلانهم.