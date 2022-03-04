أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن إبقاء مجال بلاده الجوي مفتوحا أمام حركة الطائرات مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية والإنسانية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته باجتماع حلف شمال الأطلسي “ناتو” ببروكسل: “نواصل مباحثاتنا من أجل إجلاء رعايانا عن أوكرانيا”.

وأضاف: “نأمل في عقد لقاء يجمع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي إذا سنحت الظروف”.

وفي وقت سابق عقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا وزاريا طارئا لبحث الأزمة الأوكرانية.