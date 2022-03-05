أنقرة (زمان التركية) – ألغى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارت متعلقة بشخصين مرتبطين بدعم تنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية التركية، ألغيت قرارات مصادرة أصول عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام ونايف صالح سالم القيسي المدرجين في قائمة “الأشخاص المنتسبين إلى داعش والقاعدة”.

وكان قرار تجميد الأصول صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر 2013 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي:1267 و 1988 و 1989.

وفق مجلس الأمن الدولي، عبد الملك محمد يوسف عثمان مواطن أردني من أصل فلسطيني يحمل هوية قطرية واعتقل في لبنان عام 2012، أدرج عام 2015 في قائمة العقوبات بعد اتهامه بالمشاركة في تمويل أنشطة تنظيم القاعدة وجبهة النصرة.

كما أدرج اليمني نايف صالح سالم القيسي محافظ البيضاء الأسبق، في 2017 عملاً في قائمة العقوبات لارتباطه بتنظيم القاعدة، وهو متهم بالمشاركة في تمويل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

أما عن سبب قرارات رفع اسم القيسي وعثمان من قائمة المرتبطين بداعش والقاعدة، فهو استجابة لإعلان الأمم المتحدة شطب اسم نايف القيسي وعبد الملك عثمان من قائمة الجزاءات.