أنقرة (زمان التركية)ــ قالت أوكرانيا إنه وردتها أسلحة جديدة من الولايات المتحدة وتركيا، تنفيذًا لتعهد حلف شمال الأطلسي بتقديم ما يقرب من 20 ألف سلاح مضاد للدبابات لأوكرانيا لصد الغزو الروسي.

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منشور على فيسبوك إن حجم المساعدة التي تلقتها بلاده آخذ في الازدياد، بل إنه لم يكن يتوقع الدعم من بعض الدول.

وأكد الوزير الأنباء حول تسلم بلاده حزمة جديدة من طائرات تركية من طراز تي بي 2 بايراكتار، كما صرح أنهم تلقوا مزيدًا من الدعم من الولايات المتحدة.

حسبما كتب الصحفي ديفيد هامبلينج لمجلة “فوربس” الأمريكية يوم الخميس، من المحتمل أن تكون عملية تسليم الأسلحة بين أوكرانيا وحلفائها قد جرت في الأيام الأخيرة من شهر فبراير عندما قامت طائرات النقل التابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A400M بعدد من الرحلات بين أنقرة ورزيسو في جنوب بولندا.

وتوقع هامبلينج أن تكون الأسلحة التي قدمتها أكثر من 10 دول أعضاء في حلف الناتو حاسمة في المرحلة التالية لحرب روسيا على أوكرانيا، مع انتقال القتال بين الطرفين إلى المراكز الحضرية.

هامبلينج قال إن الطائرات التركية المسيرة التي تصنعها شركة دفاع مملوكة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تشبه طائرات البريداتور الأمريكية المزودة بصواريخ صغيرة موجهة بالليزر، أثبتت فعاليتها بشكل مدهش ضد القوات الروسية، ثم خلص إلى أن “مهمة الروس تبدو مستحيلة في غزو أوكرانيا”، بحسب رأيه.