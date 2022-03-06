أنقرة (زمان التركية) – بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال استغرق نحو ساعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في أوكرانيا، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار.

وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية تناول الطرفان العملية العسكرية الروسية القائمة في أوكرانيا مع دخولها اليوم الحادي عشر.

وخلال الاتصال الهاتفي أعرب أردوغان عن استعداد تركيا لتقديم شتى صور الدعم لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية.

وأوضح أردوغان أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيمنح الفرصة إلى مساعي الحل السياسي وسيقضي على المخاوف الإنسانية بالمنطقة داعيا بوتين إلى إفساح المحال للسلام.

وشدد أردوغان على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق وقف لإطلاق النار وفتح معابر إنسانية والتوقيع على اتفاق سلام مفيدا أن تركيا على تواصل مستمر مع الجانب الأوكراني والدول الأخرى، وأنها ستواصل جهودها لإجراءات مباحثات شاملة والحصول على نتيجة ملموسة.

من جهة أخرى أصدر الكرملين بيانا حول الاتصال الهاتفي أوضح خلاله أن بوتين أبلغ أردوغان باستعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا والحلفاء الأجانب.

وأضاف الكرملين في بيانه أن بوتين اشترط تلبية مطالب روسيا وإيقاف أوكرانيا للقتال لإنهاء العملية العسكرية.

هذا وذكر الكرملين أيضا أن بوتين تطرق إلى مباحثات السلام التي ستُعقد ثالث جلساتها بالغد وأعرب عن آماله في أن يبدي الجانب الأوكراني موقفا بناء أكثر، والأخذ في عين الاعتبار الوضع الفعلي والحقيقي.