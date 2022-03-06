أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير بريطانية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى لفصل أوكرانيا عن البحر الأسود. يُزعم أنه في غضون أيام قليلة، قد تواجه أوديسا، أكبر مدينة ساحلية ومركز تجاري في البلاد، عزلا روسيًا عن البحر الأسود.

ياتي ذلك بعد أن سيطر الجيش الروسي على خيرسون وهو أول انتصار كبير له منذ بداية الحرب.

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن خطة بوتين تنص على تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لحرمان المنطقة الشمالية من الموارد اللازمة لمواصلة الحرب، كما حدث أثناء حصار الشيشان عام 2000.

وذكر أنه كان من المتوقع أن يقسم الجيش الروسي أوكرانيا إلى قسمين عن طريق المرور بنهر دنيبر، وأن الجيوش ستهاجم كييف من خلال التقدم في الغرب والشمال.

وبناءً على ذلك، وضعت قوات بوتين أنظارها على أوديسا، ثالث أكبر مدينة في البلاد، بينما كانت مدينة ميروبول الساحلية محاصرة.

حذرت الصحافة من أن أوديسا المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود والقاعدة البحرية الأوكرانية الرئيسية، من تعرضها لهجوم روسي بعد رؤية عشرات السفن الحربية تتراكم بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني إن هناك أيضا تقارير عن إطلاق صواريخ أو قذائف مدفعية روسية بالقرب من المدينة.

وتم لفت الانتباه إلى أهمية هذه المنطقة من حيث كونها الميناء التجاري للبلاد والسيطرة على البحر الأسود، ففي النهاية يهدف بوتين إلى فصل أوكرانيا عن البحر الأسود.