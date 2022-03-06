أنقرة (زمان التركية) – وجه سوات كيليتش وزير الشباب والرياضة التركي السابق، انتقادات غير مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان، واتهمه بالتضحية بوزراء حكومته من أجل ضمان البقاء في السلطة.

كيليتش خرج عن صمته بعد سنوات، وقام بنشر تدوينة مثيرة على “تويتر”، تعليقا على مغادرة ثاني وزير لمنصبه منذ مطلع العام، فضلا عن ما شهده العام الماضي من تغيرات في مناصب المسئولين.

وقال كيليتش في تدوينته ساخرة، إن القصر الرئاسي يجب عليه تصفية الوزراء بشكل جيد، واختيار الأفضل منهم.

وأضاف كيليتش مخاطبًا أردوغان: “الوقت ينفد، لا تتردد في تقديم الأفضل في الميدان. مهمتك ليست الاحتفاظ بالنتيجة، ولكن الفوز بشكل مختلف”.

وتابع الوزير السابق: “أولئك الذين يمنعونك من أن تكون مع الأفضل هم سيئون. إذا بدأت الإقصاء من هنا، فسيتم فتح الطريق مرة أخرى”.

لكن كيليتش حذف هذه التدوينة بعد فترة قصيرة من نشرها لأسباب مجهولة.

جاء ذلك بعد الإعلان هذا الأسبوع عن استقالة وزير الزراعة بكير باكدميرلي، ليلحق بوزير العدل السابق عبد الحميد جول الذي استقال في أواخر يناير الماضي، بعد شهر من استقالة وزير المالية والخزانة لطفي علوان، في ديسمبر الماضي.

يذكر أن الوزير السابق سوات كيليتش، زعم سابقًا أنه تعرض للصفع من قبل الرئيس أردوغان.