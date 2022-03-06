أنقرة (زمان التركية) – رفع بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي، توقعاته بشان معدلات التضخم النقدي في تركيا بنهاية العام 2022 من 38.8 في المئة إلى 46.1 في المئة مفيدا أن أعلى معدلات تضخم سيسجلها تركيا هذا العام ستبلغ 66.5 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أن معدل التضخم في فبراير الماضي ارتفع إلى 54.44 في المئة على الصعيد السنوي.

ومن جانبها أفادت مجموعة أبحاث التضخم أن مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي ارتفع بنحو 5.44 في المئة على الصعيد الشهري وبنحو 123.8 في المئة على الصعيد السنوي.

بنك مورجان ستانلي، أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم في تركيا بجميع الفئات الفرعية والزيادة في أسعار الطاقة والغذاء.

وسبق وأن توقع مورجان ستانلي أن أعلى معدلات تضخم ستسجلها تركيا هذا العام ستبلغ 55.3 في المئة غير أنه رفع هذه التوقعات مؤخرا إلى 66.5 في المئة بجانب رفعه توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري من 38.8 في المئة إلى 46.1 في المئة.

ورفع بنك مورجان ستانلي أيضا توقعاته لمعدلات التضخم الخاصة بعام 2023 من 18.9 في المئة إلى 21.5 في المئة.

يُذكر أن البنك المركزي قد كشف عن توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الجاري، حيث أوضح البنك المركزي أن معدلات التضخم ستسجل 23.2 في المئة بنهاية العام.

وعلى صعيد العجز الجاري رفع مورجان ستانلي توقعاته للعجز الجاري هذا العام من 9 مليار دولار إلى 28 مليار دولار على ضوء إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة مؤخرا والعائدات السياحية المنخفضة والتأثيرات المتوقعة للأزمة بسبب فواتير الطاقة المرتفعة.

هذا وخفّض مورجان ستانلي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي هذا العام من 3.5 في المئة إلى 3 في المئة.