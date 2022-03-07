أنقرة (زمان التركية) – قررت الخطوط الجوية التركية تمديد قرار إلغاء الرحلات الجوية إلى أوكرانيا حتى 21 مارس/ آذار الجاري، في ظل استمرار الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

الخطوط التركية قالت في بيان إنها ألغت جميع الرحلات المتجهة والعائدة من أوكرانيا خلال الفترة بين 24 فبراير/ شباط الماضي 21 مارس/ آذار الجاري.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية في بيانها أنه يحق للمسافرين الذين قاموا بشراء التذاكر قبل 24 فبراير/ شباط الماضي لرحلات متجهة أو عائدة من أوكرانيا خلال الفترة الزمنية المذكورة استعادة قيمة تذاكرهم أو تعديل مواعيدها.

هذا وأكدت الخطوط الجوية التركية في بيانها أنها قامت أيضا بتمديد قرار إلغاء الرحلات إلى مولدوفا حتى 21 من الشهر الجاري، والرحلات إلى موسكو حتى 20 من الشهر الجاري.