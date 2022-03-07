أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد الأوكرانيين القادمين إلى تركيا من دول ثالثة تجاوز 20 ألفًا.

في خطابه أمام الجمعية العامة غير العادية الثانية لاتحاد جمعيات العاصمة طرابزون المنعقدة في مركز يونس إمره الثقافي، قال صويلو إن “الضيوف الأوكرانيون على رؤوس الأتراك، حيث تظهر تركيا حسن ضيافة على أعلى مستوى، ولا تميز بين الأشخاص ذوي الشعر الأشقر أو العيون الزرقاء أو العيون الخضراء، أي وفقًا لعرقهم، فهي تعتني بالضحايا أينما كانوا في العالم”.

وذكر صويلو أن تركيا ليست الدولة التي تستسلم لأوروبا أو الولايات المتحدة، وأنهم قد طوروا علاقات مع كل جزء من العالم، وأنهم رأوا فوائد ذلك في أوقات الأزمات.

قال صويلو منتقدا إن أوروبا لا تملك القدرة على اتخاذ خطوة بمفردها، ويريدون أن لا تقف تركيا، وتقول كلمة واحدة، وتوقظ الجغرافيا من حولها، وتعترض على الظلم.

كما أشار صويلو إلى أنه هناك تطور في التفاهم الاستعماري في جميع أنحاء العالم، حيث تم تقسيم العالم إلى شرق وغرب، ورأوا الشرق كمنطقة يجب استغلالها.

وأشار صويلو إلى أن العالم يمر بفترة صعبة، وقال إن تركيا مسئولة عن ضمان السلام والأمن في المنطقة من العراق إلى سوريا.