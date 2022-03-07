أنقرة (زمان التركية) – يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا بشدة على الاقتصاد التركي وقدرة أنقرة على سداد ديونها الخارجية، رغم كونها ليست طرفًا في النزاع.

النفط والغاز الطبيعي والقمح ارتفعت أسعارهم بشدة، وتحولت المؤشرات الاقتصادية للدول التي تعاني من عجز في النقد الأجنبي مثل تركيا إلى اللون الأحمر مرة أخرى.

وزادت مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمدة 5 سنوات (CDS) في تركيا بنحو 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 700. اقترب معدل CDS لروسيا، التي احتلت أوكرانيا، من 1700.

يرتفع احتمال عدم قدرة روسيا على سداد ديونها الخارجية إلى 70 بالمائة. قبل الحرب، كانت مقايضات التخلف عن السداد لروسيا تتأرجح بين 210 و300.

من جهة أخرى بدأت تركيا تنافس بقوة كلا من روسيا وأوكرانيا في الإفلاس.

وسيتعين على تركيا، التي ارتفعت أقساطها بموجب مقايضة سداد الديون إلى 700، دفع تأمين إفلاس بنسبة 7 في المائة بالإضافة إلى الفائدة على الديون من أجل الحصول على ديون بالعملة الأجنبية من الخارج.

في هذا السياق، قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو: “لقد عاد اقتصادنا إلى فترة السبعينيات. وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصادنا في حالة أسوأ من روسيا وأوكرانيا”.

وذكر رئيس وزراء تركيا الأسبق أنه في الوقت الذي وصل فيه انخفاض قيمة الليرة التركية إلى 90 في المائة مقابل الدولار، فقدت العملة الأوكرانية 30 في المائة من قيمتها.