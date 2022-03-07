أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا بدء إجراءات ملاحقة قانونية بحق 45 شخصًا نشروا تغريدات على تويتر حول أزمة ارتفاع سعر زيت الطهي في البلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن في بيان: “بدأت إجراءات ضد 45 حسابا على موقع تويتر نشروا تغريدات استفزازية ومعلومات تضليلية بشأن أسعار الزيت”.

وبعد انتشار أخبار تفيد باستنفاد مخزون زيت عباد الشمس بسبب نقص المعروض في سوق المواد الغذائية، توافد الناس على الأسواق بكثافة.

من جانبه نفى وزير الزراعة والغابات التركي فاهيت كيريستشي وجود أزمة، وقال الوزير الذي تولى منصبه حديثًا، إن الادعاءات بشان عدم وجود مخزون كافٍ في بعض المنتجات الغذائية الأساسية، لا تعكس الحقيقة.

وأكد الوزير التركي أن تركيا لديها مخزون كافٍ من زيت عباد الشمس، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ الإجراات اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات.

وشهدت أسعار الزيت الطعام في تركيا ارتفاعا خياليا، حيث ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس الذي كان يباع بسعر 30 ليرة تركية في 4 مارس، إلى 45-50 ليرة تركية.

وبدأت المراكز التجارية في تغيير سعر الملصق الموجود على زجاجات الزيت، اعتبارًا من السبت 5 مارس 2022.