أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قرتولمش، إن موقع تركيا الجغرافي يمنحها فرصة لعب دور كبير، في الصراعات الدولية، ودعا إلى استثمار ذلك.

فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا، قال نعمان قرتولمش: “بصفتنا دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، نحاول باستمرار الحفاظ على موقف يمكنه التوسط والتواصل بين الدول. الحل ليس في الميدان .. الحل مطروح على الطاولة” في إشارة إلى الخيار الدبلوماسي بدلا من الحرب.

وفي حديثه خلال “لقاء رجال الأعمال والمجتمع المدني”، أوضح قرتولمش، أن تركيا هي الدولة الوحيدة تقريبًا التي يمكنها التحدث بشكل مريح مع كلا الجانبين في بيئة الأزمات ولديها منظور سلام فيما يتعلق بالمنطقة.

وأضاف قرتولمش: “لا نريد الحرب والتوتر والصراع في هذه المنطقة. قد تكون هناك خلافات بين الدول، لكننا نعتقد أن لدينا فرصة لحل هذه الخلافات من خلال المفاوضات والمحادثات والدبلوماسية على الطاولة”.

وشدد على أن الموقع الجغرافي لتركيا سيسهم في حل المشاكل، حيث قال: “في كل بيئات الصراع والتوتر هذه، نقول إن الجغرافيا قدر. والحمد لله بصفتنا مركز حضارة عظيمة، وكدولة استضافت 24 حضارة عظيمة في قارة الأناضول، وكدولة ذات خلفية تاريخية عظيمة، فإن هذه الجغرافيا لن تكون عاملاً يحدد مستقبل تركيا فقط”.

نعمان قورتلموش قال، “سنعيد تأسيس تركيا القوية القوية في هذه الجغرافيا. بإذن الله، أصبحت تركيا دولة مهمة من التكنولوجيا إلى الدفاع الوطني. سنجعل تركيا أقوى من خلال تحقيق رؤسة عام 2023، بدلاً من إضاعة الوقت في المناقشات التي لا تفيد تركيا. ستكون بلدنا قادرة على المنافسة على نطاق عالمي في كل مجال. ومعا سنتغلب على الأوقات الصعبة التي نعيش فيها تحت تأثير التطورات الاقتصادية العالمية”.

وتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية: “التطورات على المستوى العالمي في الفترة التي نعيش فيها، وكذلك إمكانات تركيا وفرصها، تفرض مسؤوليات كبيرة على الأشخاص ذوي التطلعات الجيدة والأهداف المشتركة لتركيا”.

وأكد نائب الرئيس أردوغان في الحزب الحاكم أن الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي تحديد موقف تركيا أولاً، وأحذ إحداثياتها في الحسبان، وحل مشاكل البلد من خلال تطوير وعي مشترك حول الأهداف المشتركة وكشف وجهات النظر التي يمكن أن تكون مفيدة للبشرية.