أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 73 من الطلاب العسكريين المفصولين تعسفيًا، و28 عسكريًا بعضهم في الجيش البقية تعرضوا للفصل التعسفي، في استمار لحملة تصفية المؤسسة العسكرية المستمرة منذ 5 سنوات.

تأتي الاعتقالات على خلفية بلوغ الطلاب العسكريين سن الثامنة عشر، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية التي صدرت بحقهم عقب المحاولة الانقلابية في 2016، بينما لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية.

وجاءت الاعتقالات تنفيذا لقرارات أصدرتها نيابة إزمير بحق 101 عسكريا سابقًا وحاليين، من بينهم 7 من أفراد القوات البرية و13 من أفراد القوات الجوية و8 من أفراد قوات الدرك و73 طالب عسكري سابق و28 عسكري من بينهم 16 في الخدمة وذلك بتهمة إجراء اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عمومية وخطوط ثابتة.

منتصف الليل شنت فرق مكافحة الإرهاب وفرق الاستخبارات وفرق الدرك بمديرية أمن إزمير حملات أمنية متزامنة في 38 مدينة مركزها إزمير، لإلقاء القبض على الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

وزادت السلطات التركية مؤخرا من عمليات اعتقال العسكريين السابقين والحاليين بتهم مثل الاتصال من هواتف عمومية بحركة الخدمة والحصول على امتحانات مسربة للالتحاق بالعمل، وجميعها تهم مطاطة يقول مراقبون إن هدفها تفريغ المؤسسة العسكرية ممن لا يتمتعون بالولاء الكافي للرئيس رجب أردوغان.