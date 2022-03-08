أنقرة (زمان التركية) – قدمت وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة، وصفة لإعداد زيت عباد الشمس في المنزل، بعد ارتفاع سعره بشكل كبير.

بسبب احتلال روسيا لجارتها أوكرانيا، ارتفعت الكثير من السلع في تركيا ومن بينها زيت عباد الشمس.

وبعد احتجاز القوات الروسية لـ16 سفينة تنقل الزيت الخام السائب إلى تركيا في بحر آزوف، شهدت أسعار الزيت ارتفاعا خياليا، حيث ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس الذي كان يباع بـ 30 ليرة تركية في 4 مارس، إلى 45-50 ليرة تركية.

على إثر ذلك، قدمت صحيفتي “يني أقيت، ويني شفق” المواليتين للحكومة، وصفة لصنع زيت عباد الشمس في المنزل.

بحسب الوصفة، نحتاج إلى بذور نبات عباد الشمس، حيث يتم طهيها وأخذ جوهرها.

وفق الوصفة: “يتم تحميص البذور بخلط 35 كيلوغراماً من بذور عباد الشمس لمدة خمس دقائق. ثم يتم الحصول على الزيت من الحبوب المقشرة والمطحونة. بعد ذلك، يتم عمل الترشيح والتنقية للتخلص من الجزيئات. يمكن استخراج 1 لتر من الزيت من كل 3 كيلوغرامات من البذور”.