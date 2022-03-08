أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء مرتفعا أمام الليرة التركية، واعتبارا من تمام الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم ارتفع الدولار بنحو 0.8 في المئة عن سعر الإغلاق بالأمس ليسجل 14.48 ليرة، وبحلول المساء بلغ سعر صرف الدولار في تركيا 14.54 ليرة.

فيما بلغ سعر صرف اليورو في تركيا اليوم الثلاثاء 15.86 ليرة، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 19 ليرة.

وكان الدولار قد أخذ في الارتفاع يوم الاثنين، ليختتم تعاملات أمس عند 14.37 ليرة بزيادة نحو 1.1 في المئة عن سعر الإغلاق أول أمس.

وسجل الدولار أمس أعلى مستوياته منذ مايو من عام 2020، غير أنه استهل تعاملات اليوم بزيادة نحو 0.1 في المئة عن سعر الإغلاق بالأمس.

وبلغ سعر اليورو أمام الدولار نحو 1.0870 دولار.

أوضح المحللون أن الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا توصل دعم الطلب على الأصول الآمنة، مشيرين إلى تأجج المخاوف بسبب أسعار السلع التي تواصل الارتفاع وفي مقدمتها النفط الذي بلغ أعلى مستوياتها خلال الأربعة عشر عاما الأخيرة.

–