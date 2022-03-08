أنقرة (زمان التركية) – قال عمر تشاليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنه يجب معالجة مخاوف روسيا الأمنية، التي تدعو إلى نزع سلاح أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

تصريحات تشاليك جاءت خلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب الحاكم، تعليقا على آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح تشاليك أنه يعارض الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن اتخاذ موقف مثل تدمير وحدة أراضي أي دولة أمر غير مقبول على الإطلاق.

ولكن أضاف تشاليك، أنه في نفس الوقت، من الضروري أن نكون واقعيين، ويجب معالجة مخاوف روسيا الأمنية.

وتابع المتحدث باسم الحزب: “بالطبع، هذا لا يعني وجوب الاعتراف باحتلال شبه جزيرة القرم واحتلال دونسك ولوهانس، كما تقول روسيا”.

وبجانب المطالبة باعتراف كيف باستقلال الانفصاليين، دعت أوكرانيا إلى نزع سلاح أوكرانيا وتخليها عن السلاح النووي.

وأشار تشاليك إلى أن نهج تركيا في تنفيذ مونترو يحظى بدعم وتقدير جميع أنحاء العالم.

وردا على سؤال حول عدم مشاركة أنقرة في فرض العقوبات على روسيا، قال تشاليك “لدينا وضع خاص هنا فيما يتعلق بمسألة ما إذا كنا سنشارك في العقوبات أم لا. تشارك تركيا دائمًا في عقوبات الأمم المتحدة وتبتعد عن العقوبات الأخرى. وجود تواصل مع روسيا له قيمة فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال”.

تشاليك قال إن تركيا بصفتها دولة قوية في حلف شمال الأطلسي، يجب أن يقدّر الجميع نهجها الحازم والقائم على المبادئ في معارضة الانقلاب والاحتلال من حيث ظهور مسار دبلوماسي.

وكان من المثير مهاجمة يكيت بولوت كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا، متوعدًا بكشف حقائق عنه، في مخالفة واضحة لموقف الرئيس التركي الداعم لنظيره الأوكراني.

وعبر تويتر ال بولوت: “غدا سنتحدث عن حقيقة زيلينسكي الذي زجت به إسرائيل ليدفع الشعب الأوكراني إلى الموت”.

وكان مستشار أردوغان اعرب عن دعمه لرجل الأعمال التركي أدهم سانجاك رئيس شركة BMC الدفاعية الذي الذي زار روسيا مؤخرًا ووصف الناتو بأنه حلف استعماري.

وأعرب يكيت عن دعمه لسانجاك الذي أفاد خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بروسيا أنه لم يتصور أبدا أن يتم استخدام الطائرات المسيرة التركية لهذا الغرض، قائلا: “أدهم سانجاك أحسن القول. على جميع العقليات المنتدبة الاستماع جيدا إلى حديثه”.