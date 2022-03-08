أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، مصطفى بالباي، إن هناك معلومات عن رحيل وزير جديد من حكومة حزب العدالة والتنمية.

وفي يناير الماضي تم تعيين بكر بوزداغ وزير للعدل خلفا للوزير السابق عبد الحميد جول، وهذا الشهر تم تعيين وحيد كِيريشتشي وزير الزراعة والغابات بدلا من الوزير بكير باكدميرلي.

بالباي قال: “يبدو أن الفشل الظاهر في العديد من المجالات سيدفع ثمنه الوزراء القائمين على تلك المجالات. وأرى أن وزير الصحة سيتعرض لموقف كهذا”.

وأشار بالباي إلى أن التعديلات الوزارية المحتملة ستطال ثلاث وزارات، قائلا: “أعتقد أن وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية أيضا ستشهد وضعا مماثلا”.

وأكد بالباي أن الرئيس رجب طيب أردوغان منزعج من أداء الاقتصاد التركي وأنه طالب وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، خلال الاجتماع الوزاري الأخير بالوفاء بالوعود التي قطعها له.

أضاف قائلا: “أريد أن أشارك معلومة واردة من الأروقة السياسية توضح أن نبطي في مأزق. خلال الاجتماع الوزاري الأخير طالب أردوغان الوزير نبطي بالوفاء بما قطعه من وعود، غير أن الويزر أبلغ أردوغان أن هذا الأمر سيكون صعبا نظرا لأن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تكن متوقعة وهو ما دفع أردوغان إلى إبلاغه أن هذا الأمر لا يعنيه بل أن الوعود التي قطعها هي ما تعنيه”.