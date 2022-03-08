أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا ميرال أكشنار، إن ارتفاع أسعار الطاقة في تركيا، ليس سببه الحرب الروسية-الأوكرانية، بل الإدارة الفاشلة.

وأوضحت أكشنار أن الحكومة تحاول إلقاء أزمة غلاء الأسعار وارتفاع التضخم النقدي على الحرب، ولكن السبب وراء ذلك ليست الحرب، بل عدم كفاءة الحكومة نفسها.

أكشنار قالت: يزعمون أن “أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع في العالم، لذا فإن التضخم مرتفع هذه كذبة كبيرة تم اختلاقها دون تردد. من الواضح أنه ليس لديهم المزيد من الأكاذيب ليقولها”.

أضافت متعجبة “ألا تستورد الدول الأخرى الطاقة؟ هل نحن الوحيدون الذين نشتري الطاقة؟”.

وأشارت أكشنار إلى أن الانتخابات القادمة في تركيا، لن تكون انتخابات يختار فيها الشعب فقط الرئيس والنواب، سيكون هذا الاختيار بين الحلال والحرام، سيكون هذا الاختيار بين الخير والشر.

وأكدت رئيسة حزب الجيد على أنه عندما يأتي يوم الانتخابات، سينتصر الخير بالتأكيد، وستذهب الحكومة التركية الحالية كما جاءت.

وذكرت أكشنار أن الإنسان العادي لا يمكنه أن يظل صامتا بشأن القرارات غير المشروعة التي تتخذ لمن يسعون إلى الثروة، مشددة على أن الحكومة لديها أجندة شريرة، وتتخذ قرارات من شأنها تدمير الاقتصاد.

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