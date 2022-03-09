أنقرة (زمان التركية) – شهدت أسعار الوقود في تركيا ارتفاعًا جنونيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

واعتبارا من الثامن من مارس/ آذار الجاري بلغ إجمالي الزيادة في أسعار الوقود منذ مطلع العام 102 في المئة في البنزين، و113 في المئة في الديزل، و29 في المئة بغاز السيارات.

تسارعت وتيرة الارتفاع في الأسعار بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لكن كم بلغ إجمالي الزيادة في أسعار الوقود خلال الآونة الأخيرة؟

يشير الموقع الالكتروني لشركة توزيع النفط التركية إلى أن سعر لتر البنزين ارتفع من 14.44 ليرة إلى 19.25 ليرة، في حين ارتفع سعر لتر الديزل من 15.39 ليرة إلى 21.2 ليرة، وسعر غاز السيارات من 9.74 ليرة إلى 10.68 ليرة.

وتعكس هذه الأرقام زيادة بنحو 33 في المئة بالبنزين و38 في المئة بالديزل و10 في المئة بغاز السيارات خلال الشهر الأخير.

وخلال الفترة بين الثامن من ديسمبر/ كانون الأول والثامن من مارس/ آذار الجاري ارتفع سعر لتر البنزين من 9.51 ليرة إلى 19.25 ليرة وسعر لتر الديزل من 9.96 ليرة إلى 21.2 ليرة وسعر غاز السيارات من 8.25 ليرة إلى 10.6 ليرة. وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بنحو 102 في المئة بالبنزين و113 في المئة بالديزل و29 في المئة بغاز السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وخلال الفترة بين العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي والثامن من مارس/ آذار الجاري ارتفع سعر لتر البنزين من 7.75 ليرة إلى 19.25 ليرة وسعر لتر الديزل من 7.25 ليرة إلى 21.2 ليرة وسعر غاز السيارات من 5.01 ليرة إلى 10.6 ليرة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت زيادة في سعر البنزين بنحو 148 في المئة وسعر الديزل بنحو 192 في المئة وسعر غاز السيارات بنحو 113 في المئة.

وخلال الفترة بين التاسع من مارس/ آذار الماضي والثامن من مارس/ آذار الجاري ارتفع سعر لتر البنزين من 7.22 ليرة إلى 19.25 ليرة وسعر لتر الديزل من 6.6 ليرة إلى 21.2 ليرة وسعر غاز السيارات من 4.06 ليرة إلى 10.6 ليرة.

وتعكس هذه الأرقام زيادة بنحو 167 في المئة بالبنزين و221 في المئة بالديزل و163 في المئة بغاز السيارات خلال العام الأخير.

وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني من عام 2021 ويناير/ كانون الثاني من عام 2022 تصدرت تركيا قائمة الدول الأوروبية في معدلات تضخم الطاقة السنوية بنسبة بلغت 90 في المئة.

وتوضح بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي تسجيل تركيا أعلى زيادة في أسعار الوقود على صعيد أوروبا خلال الفترة نفسها بنسبة زيادة بلغت 110 في المئة.

وجاءت بلغاريا في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 35 في المئة، تلتها بلجيكا في المرتبة الثالثة بنسبة 33 في المئة، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة بنسبة 27 في المئة.

وجاءت اليونان في المرتبة الخامسة بنسبة 26 في المئة، ثم فرنسا في المرتبة السادسة بنسبة 25 في المئة وإيطاليا في المرتبة السابعة بنسبة 20 في المئة.

وعلى صعيد الاعتماد على الاستيراد في توفير الطاقة استوردت الدول الأوروبية خلال عام 2020 نحو 58 في المئة من إجمالي استخدامها من الطاقة، بينما بلغت هذه النسبة في تركيا نحو 71 في المئة وفي ألمانيا نحو 64 في المئة.