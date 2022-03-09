القاهرة (زمان التركية)ــ طالبت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون العربية برئاسة مصر، تركيا باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا.

تضم اللجنة مصر -رئيسا- والإمارات والبحرين والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعقدت اجتماعها الرابع اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري.

وتعليقا على تأثر حصة بلدين عربيين من المياة بسبب تشغيل سد إليسو التركي، دعت اللجنة الحكومة التركية لاحترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

كما أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.