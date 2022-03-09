إسطنبول (زمان التركية)ـ اعتقلت الشرطة في تركيا اعتقلت ما لا يقل عن 38 سيدة كنّ يسعين للمشاركة في مسيرة يوم المرأة العالمي بميدان تقسيم في إسطنبول، حيث أقامت شرطة مكافحة الشغب حواجز وأطلقت رذاذ الفلفل لصد المتظاهرات.

مجموعة من النساء سعين إلى اختراق حواجز الشرطة في مواقع متعددة من مدينة إسطنبول لحضور مسيرة الليالي النسوية، التي تحولت إلى تقليد سنوي منذ مارس 2003، لكنهنّ قوبلن بتدخل الشرطة، في اليوم العالمي للمرأة في تركيا بعد انسحابها العام الماضي من معاهدة دولية لحماية النساء من العنف.

ومع أن النساء في إسطنبول ينظمن المسيرة تقليديا في كل 8 مارس من العام في ساحة “تقسيم” الشهيرة إلا أن مكتب محافظ إسطنبول أصدر بيانًا يوم الاثنين أعلن فيه حظر الحدث لهذا العام.