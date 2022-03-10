أنقرة (زمان التركية) – يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالاته مع قادة العالم لبحث إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت يومها الخامس عشر.

ولفت أردوغان الأنظار بمساعيه الدبلوماسية المتواصلة لحل هذه الأزمة، فمنذ 22 فبراير/ شباط الماضي تباحث أردوغان هاتفيا مع نحو 20 زعيم دولة للتوصل إلى حل لهذه الازمة.

وفي إطار هذه المساعي تواصل أردوغان مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أربع مرات ومع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرتين. وخلال هذه الاتصالات طالب أردوغان الطرفين بالتعامل بحكمة وحل الأزمة بالطرق السلمية.

وبرزت تركيا كأحد الدول المرموقة التي تواصل اتصالاتها مع الجانبين الروسي والأوكراني. وانعكست علاقاتها الوطيدة مع كلتا الدولتين بدبلوماسيتها.

ومهدت الجهود الدبلوماسية المكثفة الطريق لعقد أول اجتماع على مستوى بارز بين الطرفين في تركيا.

هذا وستيتمر الاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة وموسكو وأنقرة وكييف بقيادة أردوغان وستجدد تركيا دعواتها في كل مرة إلى حل المشكلات على طاولة المباحثات، كما ستشدد على استعدادها لبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.