أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن هجرة الأطباء من تركيا، فازدراء أردوغان للأطباء ومهنة الطب هو أحد أهم الأسباب وراء هروبهم.

تصريحات باباجان جاءت تعليقا على تصريح أردوغان تعليقا على تزايد هجرة الأطباء: “إذا أرادوا أن يغادروا، دعوهم يذهبون، أنا اتكلم بصراحة. سنقوم بتوظيف أطبائنا الذين تخرجوا لتوهم من الجامعات”.

باباجان أكد أنه يقف بجانب الأطباء في نضالهم ضد معاناتهم في تركيا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء قدموا تضحيات ليلا ونهارا خاصة أثناء الجائحة.

وفي سياق منفصل، انتقد باباجان نظام الحكم الرئاسي في تركيا أو” نظام الرجل الواحد”، وقال إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مثال على مدى خطورة تركيز السلطة في أيدي شخص واحد.

وتابع باباجان: “نرى بوضوح شديد ما يسببه القادة في بلدهم وشعبهم والعالم. لهذا السبب سنقوم بصياغة هذا النظام” واستعادة نظام الحكم الببرلماني.