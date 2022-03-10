أنقرة (زمان التركية) – اعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بات خاضعا الآن للإمارات وإسرائيل.

انتقد أغبابا، خلال مؤتمر صحفي في ملاطية، السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية.

أغبابا قال إن أردوغان بعد أن أعلن أن الإمارات هي ممول انقلاب 15 يوليو 2016، تصالح معها وذهب إليهم، وأصبح تحت تنورة الإمارات.

وأضاف أغبابا أن نفس الشيء يحدث حاليا مع إسرائيل، فبعد موجة انتقادات قاسية، جاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

وذكر أغبابا أنه بزيارة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ لتركيا، تم التأكيد على أن القدس عاصمة وملك لإسرائيل.

وأكد أغبابا أن الرئيس التركي أردوغان باع غزة وفلسطين مقابل الدولار، مشيرا إلى أن ما اعتبره حزب العدالة والتنمية عدوا من قبل، الآن بدأ ينظر إليه على أنه صديق لأسباب اقتصادية.

وتابع أغبابا: “أردوغان الذي قال إنه زعيم الشرق الأوسط والعالم، قال أنه سيذهب إلى غزة يوم الجمعة. لقد مرت 11 سنة و 547 أسبوعا مرت. لم يستطع الذهاب، لكن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ جاء إلى هنا. كما سيمضي الجمعة في تركيا”.

وبخصوص مصر، قال أغبابا إن أردوغان يحاول صنع السلام مع القاهرة، مضيفا: “لا تتفاجأ اذا دعوا السيسي الى تركيا قريبا وفرشوا له السجادة الحمراء” بعد العداء السابق له.