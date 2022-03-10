أنقرة (زمان التركية) – كشف خبراء مدى فاعلية الطائرات المسيرة التركية، في الحرب الروسية الأوكرانية الدارة حاليا.

حصل الجيش الأوكراني مؤخرا على عدد جديد من طائرات بيرقدار التركية المسيرة، وقالت أنقرة إن المبيعات لم تتم عبر الحكومة.

العقيد المتقاعد بالجيش الألماني، فولفجانج ريختر، قال إنه يجب التعامل بحذر مع تأثير الطائرات بدون طيار التركية “بيرقدار” في حرب أوكرانيا، والتي يمكن أن تصيب أهدافًا محددة مثل الدبابات أو بطاريات المدفعية.

ريختر أضاف أنه حتى لو اشترت أوكرانيا 50 أو 60 من الطائرات بدون طيار من تركيا، فسيكون لذلك تأثير محدود مقارنة بقوة القوات البرية الروسية.

ووفقًا للخبير ريختر، قد تتسبب بيراقدار في وقوع عدد من الضحايا من الجانب الروسي، لكن تأثيرها سيكون محدودًا عند مقارنته بالقتال البري الروسي.

كما ذكر العقيد السابق أنه رغم أن الحكومة الأوكرانية أعلنت شراؤها الطائرات من تركيا واستخدامها بنجاح، إلا أنه لا توجد حتى الآن بيانات حول العدد المستخدم منها.

خبيرة الدفاع في مركز دراسات تركيا التطبيقية في مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية الدكتورة داريا إيزاتشينكو، تحدثت هي الأخرى عن الدور الذي تلعبه الطائرات بدون طيار التركية “بيراقدار” في الحرب الروسية الأوكرانية.

تقول إيزاتشينكو، إن الطائرات بدون طيار التركية غالبا ما تستخدم كطائرة استطلاع في أوكرانيا، نظرًا لقدرتها المحدودة على التحميل.

واستشهدت إيزاتشينكو على ذلك بالحرب التركية علي عفرين السورية، حيث تشير إلى أن بيراقدار أصابت 449 هدفًا بشكل مباشر َاسهمت بشكل غير مباشر في إصابة 680 هدفا.