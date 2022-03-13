أنقرة (زمان التركية) – تسائل البرلماني التركي المعارض جمال أنجين يورت، عن المقابل المادي الذي يتقاضاه الأطباء في القصر الرئاسي، بعد أن هاجم الرئيس رجب طيب اردوغان الأطباء الذي قرروا الهجرة بسبب ضعف المقابل المادي.

وكان أردوغان قد هاجم في أحدث تصريحاته الأطباء الذين يغادرون تركيا بسبب المشاكل المادية، قائلا: “ليرحل من يريد منهم أن يرحل”.

وجه أنجين يورت انتقادات للحكومة خلال تسجيل مصور التقطه أمام محطة للوقود، تطرق خلالها إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن الأطباء المستقلين متسائلا عن الراتب الذي يحصل عليه الأطباء الذين يتولون رعاية أردوغان بالقصر الرئاسي.

وتعرض الرئيس أردوغان لموجة نقد شديدة جراء هجومه على الأطباء بدلا من استرضائهم وحل مشاكلهم.

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن أردوغان، هو من سيذهب من تركيا، وليس الأطباء.

فيما قال مطرب البوب التركي، تاركان، إن الأطباء هم تاج رأس تركيا، وأن هجرة الأطباء من تركيا، سيكون خسارة كبيرة.