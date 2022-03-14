أنقرة (زمان التركية) – أصدرت اليونان بيانا حول لقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.

بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أوضح كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اللقاء يوم الأحد تم في أجواء إيجابية مفيدا أن تركيا واليونان تواجهان خلال هذه المرحلة العديد من المشاكل المشتركة من الناحية الإنسانية، وكحليفين في حلف الناتو اتفق الطرفين على أهمية التركيز على أن القضايا التي توحد البلدين أكثر من المشكلات التي تفرِّق بينهما.

وشدد ميتسوتاكيس في البيان على أهمية وضع أجندة إيجابية في العديد من القضايا وعلى رأسها الاقتصاد، قائلا: “أعتقد أننا سنتمكن من إحراز تقدم مهم خلال الأشهر المقبلة. إن سار كل شيء على ما يرام فقد نعقد مجلس تعاون رفيع المستوى في اليونان بحلول الخريف”.

وأشار ميتسوتاكيس إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بين تركيا واليونان لا يمكن حلها بشكل فوري، مفيدا أن لقائه مع أردوغان كان لقاء صريح وودي للغاية.

هذا وتطرق ميتسوتاكيس إلى التطورات في أوكرانيا، قائلا: “أرى أننا وضعنا الأسس لتحسين العلاقات بين البلدين والتعاون بشأن المشكلات الكبرى التي تواجهنا. واليوم شاهدنا من جديد لقطات مأساوية لمقتل مدنيين في أوكرانيا. يجب أن ننشغل بهذا الوضع”.

يذكر أن هناك توترًا في العلاقات السياسية بين أثينا وأنقرة بشأن ملفات عدة، من بينها تسليح الجزر اليونانية وحقوق التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، إلا أن تركيا تعمل في الوقت الحالي على ترميم علاقاتها الخارجية.