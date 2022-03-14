أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار تذاكر الحافلات بين المدن في تركيا عقب الزيادات المتعاقبة في أسعار الوقود. أسعار تذاكر الحافلات لبعض المدن فاقت تذاكر الطائرات.

واعتبارا من 15 مارس الحالي بات سعر تذكرة الحافلة بين إسطنبول وسيفاس 450 ليرة، في حين يبلغ سعر تذكرة الطيران الواصلة بين المدينتين 439 ليرة.

وفي حال استخدام الشخص لسيارته الشخصية لقطع المسافة فيها فسيبلغ إجمالي تكلفة الرحلة نحو 1540 ليرة، إذا كانت السيارة تستهلك 8 لترات من الديزل لكل 100 كيلومتر.

وفي حال تشارك خمسة أشخاص لتكلفة الرحلة بالسيارة الخاصة فإن نصيب الفرد سيصبح 308 ليرة.

هذا وأثارت أسعار تذاكر الحافلات المرتفعة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي داخل تركيا.

منذ مطلع العام شهدت أسعار الوقود في تركيا زيادات متتالية. يرتبط سعر المواد البترولية بسعر صرف العملات الأجنبية، التي شهدت في تركيا صعودا منذ العام الماضي.