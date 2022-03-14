أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا أحدا أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

إبراهيم جوتشلو ذو الـ 62 عاما، وهو عضو مجلس بلدية إزميت السابق عن حزب الشعب الجمهوري، قضى الليلة الماضية بمركز الشرطة.

وعبر تويتر نشر نائب رئيس شعبة الحزب بمدينة إزميت، محمد ناظم جنتش ترك، تغريدة أعلن خلالها واقعة الاعتقال هذه، قائلا: “عضو مجلس بلدية إزميت خلال الدورة السابقة تم اعتقاله من منزله أثناء استعداداته للاحتفال بميلاد حفيده وذلك بتهمة إهانة الرئيس”.

واستنكر جنتش ترك اعتقال قوات الأمن لجوتشلو دون استدعائه من قبل للإدلاء بإفادته، قائلا: “النائب العام أصدر الحكم قبل الحصول على إفادته وتم وضعه داخل الزنزانة لنقله إلى النيابة العامة في اليوم التالي للإدلاء بإفادته. جوتشلو عمل في القطاع العام لسنوات وكان عضو بمجلس بلدية المدينة وسبق وأن شغل منصب رئيس حي ومعروف بالأوساط الاجتماعي وداخل المدينة ويمكث في العنوان نفسه منذ 30 عاما. لو قاموا باستدعائه لذهب إليهم وأدلى بإفادته قبل الجميع”.

وأضاف جنتش ترك أن أردوغان كان قد تفاخر في كلمته خلال افتتاح العام القضائي بأنه لم يعد هناك اعتقالا في منتصف الليل، وأضاف قائلا: “هل سيتحقق الإصلاح القضائي عندما يبات الرجل المعتقل بالصباح في الزنزانة.. المنشور محط الجدل لم يذكر فيه لا الرئيس ولا إهانة ولا تلميح بسيط… نحن في مجتمع يهمن عليه الخوف..”

في السياق ذاته، عبر عضو مجلس بلدية إزميت تونجاي أشكين، عن دعمه جوتشلو، قائلا: “تم انتخابنا سويا كرؤساء أحياء في عام 1994. وعقب شغله منصب رئيس حي لدورتين شغل منصب عضو مجلس بلدية لدورتين أيضا. تم اعتقال صديقي وجاري ورفيق دربي إبراهيم جوتشلو بسبب تغريدة”.

يذكر أن عدد الدعاوى المتعلقة بتهمة إهانة الرئيس زادت بنسبة 9000% منذ عام 2010، وفقًا لتقرير نشرته المعارضة التركية في عام 2021 بناءً على بيانات رسمية لوزارة العدل.

بلغ عدد التحقيقات التي فتحتها السلطات في تركيا خلال 6 سنوات بتهمة إهانة الرئيس ما يزيد عن 160 ألف تحقيق، وفق ما أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم أركاك.