أنقرة (زمان التركية) – كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن معلومة لم يتم الانتباه إليها، خلال مقطع فيديو نشره رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني لطائرات بايراكتار التركية.

وأوضح الموقع أن المحطة الأرضية التي تتحكم بالطائرات المسيرة تضم مهندسين أتراك لتشغيل الطائرات، ويسمع صوتهم وهم يتكلمون باللغة التركية.

بينما يثبت الفيديو عدم اقتصار دور تركيا على تصدير الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا، يتبين أن هناك توجيها للجيش الأوكراني وتحكما في الطائرات المسيرة من قبل الأتراك. لا يستبعد أن يكون هناك محاولة متعمدة من كييف لتوريط تركيا في الحرب.

تبدي تركيا انزعاجها من حديث أوكرانيا باستمرار عن الطائرات المسيرة التركية المباعة لها ومقاطع الفيديو التي تنشرها للطائرات التركية، غير أن وجود طواقم تركية بالمحطات الأرضية سيرفع من وتيرة الغضب الروسي تجاه تركيا وسيعرضها لمزيد من الضغوط.

ويظهر في الفيديو الذي نشره زالوجني على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، محادثات الطواقم التركية فيما بينهم والتعليمات التي وجهوها لبعضهم البعض لقصف أحد الأهداف، حيث تضمن التسجيل المصور حديث أحد العناصر التركية عن كون الإحداثيات الأخيرة أفضل وإصداره تعليمات للعناصر الأخرى باستخدامها ليتم بعدها قصف مركز قيادة قوات مدفعية زُعم أنه يخص الجيش الروسي.

🔵 TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA SOKACAKLAR! Nordic Monitor, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'nin dün akşam paylaştığı Bayraktar videosunda fark edilmeyen bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Videoda, SİHA'nın yönetildiği yer istasyonunda Türk operatörlerin görev yaptığı anlaşılıyor. pic.twitter.com/xpH3rxSHHt — Nordic Monitor Türkçe (@NordicMonitorTR) March 14, 2022

يتمتع زالوجني بعلاقات وطيدة مع خلوق بايراكتار، أحد مالكي شركة “بايكار” المنتجة للطائرات المسيرة.

جدير بالذكر أن خلوق بايراكتار ووصهر أردوغان سلجوق بايراكتار المالكين لشركة “بايكار” كانا قد أدليا بتصريحات داعمة لأوكرانيا فور بدء روسيا عملياتها العسكرية.