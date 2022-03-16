أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر خبز البيدا التركي “الخبز الرمضاني” ذو الشعبية الكبيرة، من 4 إلى 6 ليرات.

أعلن رئيس غرفة الخبازين في إسطنبول، أردوغان تشاتين، أنه سيتم بيع رغيف البيدا زنة 330 جرامًا من مقابل 6 ليرات تركية.

وكان سعر خبز البيدا الذي يزن 365 جراما، 4 ليرات في رمضان الماضي.

وأوضح تشاتين أن مالك المخبز بات لا يمكنه توفير الدقيق، فهناك مشكلة حقيقة، مضيفا: “زملاؤنا يتصلون بنا باستمرار. كانوا يقولون إننا لا نستطيع شراء الدقيق المدعوم من الدولة، فالمطاحن لم تقدم لنا الدقيق طيلة الخمسة عشر يومًا الماضية”.

وخبز البيدا، هو أحد أنواع الخبز الهش الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية، يتم تحضيره في شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى إعتباره أحد أهم العادات والتقاليد في شهر رمضان، حيث يتم شراء هذا النوع من الخبز من أجل فترة السحور أو يتم تحضيره يدويا في المنزل.