أنقرة (زمان التركية) – بمشاركة المئات من عناصر الشرطة؛ اعتقلت السلطات في تركيا 79 شخصا في حملة أمنية ضخمة ضد المخدرات في 6 مدن مركزها مدينة بورصة.

وشارك نحو 1500 من عناصر الشرطة في الحملة الأمنية التي تضمنت مدن إسطنبول وكوجالي واسكيشهير ويالوفا وسعرد وسقاريا وإناجول وبورصة.

وبتنسيق من نيابة إيناجول شنت قوات الأمن مداهمات متزامنة على عناوين تم رصدها مسبقا بدعم من كلاب الكشف عن المخدرات.

وأسفرت الحملة الأمنية عن مصادرة 223 كيلوجرام من القنب الاصطناعي و10 كيلوجرام من الحشيش و500 جرام من الميثامفيتامين و9 آلاف حب من منشط إكستاسي و3400 حب طبي يحتوي على مواد مخدرة و20 جرام من الكوكايين و12 سلاح غير مرخص و268 ذخيرة وميزان حساس و4 بندقيات غير مرخصة.

وصادرت قوات الأمن أيضا نقود ومجوهرات بقيمة 500 ألف ليرة و14 منزل و12 سيارة و3 أراضي تم شرائها بعائدات المخدرات.

هذا وقضت المحكمة بحبس 23 من المشتبه بهم في ظل استمرار إجراءات استجواب 56 آخرين بتهمة الاتجار في المخدرات والمنشطات.