أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميا بنحو 40 في المئة، لم تسجل أسعار الوقود في تركيا تراجعا ملحوظا.

ارتفع برميل نفط البرنت إلى أعلى مستوياته خلال 14 عاما الأخيرة ليسجل 140 دولارا في السابع من الشهر الجاري، وذلك عقب الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، غير أنه سرعان ما سجل تراجعا حادا بفعل الرسائل الإيجابية حول مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

واليوم انخفض سعر نفط برنت بأكثر من 7 في المئة ليتراجع إلى ما دون 99 دولار ليصل بهذا إجمالي تراجعه منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم إلى 40 في المئة.

وعلى الرغم من هذا التراجع لم تشهد أسعار الوقود تراجعا في تركيا على النحو نفسه.

فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط الماضي كان سعر لتر البنزين في تركيا يبلغ 15.14 ليرة في حين كان سعر لتر الديزل يبلغ 15.46 ليرة.

ومنذ ذلك اليوم سجلت أسعار الوقود زيادة على مدار سبعة أيام ليصل سعر لتر البنزين إلى 20.39 ليرة وسعر لتر الديزل إلى 22.87 ليرة.

اعتبارا من منتصف ليلة أمس تراجعت أسعار الديزل بنحو 2.38 ليرة لتسجل 20.5 ليرة، في حين لم تسجل أسعار البنزين أي تراجع.