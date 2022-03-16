أنقرة (زمان التركية)ــ أمرت السلطات في تركيا مواطنًا أجنبيًا يحمل الجنسية المصرية ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بمغادرة أراضيها، بسبب إصراره على نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تسيئ للدولة المصرية.

ياسر العمدة المنتمي للإخوان المسلمين أعلن عبر مقطع فيديو من الطائرة أنه غادر تركيا، بطلب من السلطات بسبب عدم التزامه بالتحذيرات الموجهة إليه.

العمدة أطلق عدة دعوات تحريضية للتظاهر، واتهمته وزارة الداخلية المصرية في أواخر عام 2017 بالتحريض على إسقاط النظام.

وكانت تركيا أبدت العام الماضي رغبتها في إصلاح العلاقات مع مصر، وعلى إثر ذلك أمرت أنقرة نشطاء الإخوان وقنواتهم الفضائية المعارضة بعدم الإساءة إلى مصر، حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي مما اضطر أغلبهم إلى مغادرة تركيا.