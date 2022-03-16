أنقرة (زمان التركية)- تضاعفت أسعار الورق في تركيا 4 مرات، خلال عامين فقط.

بسبب وباء كورونا، كان لارتفاع أسعار المواد الخام في العالم تأثير على صناعة الورق والتغليف وكذلك في العديد من القطاعات الأخرى.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TUIK)، تم تحقيق أعلى زيادة في الأسعار في عام 2021 في الأوراق السليلوزية بنسبة 168 بالمائة.

وارتفع ورق A4 إلى 20 ليرة تركية في عام 2020، و 54 ليرة تركية في عام 2021، و 80 ليرة تركية في يومنا هذا.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركي ايقترب من 55 بالمئة.

وذكر ممثلو القطاع، أن أسعار التغليف قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 100 في المائة مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، يذكر أن هناك زيادات في الأسعار في قطاع إعادة التدوير بسبب التكاليف.

وقال رئيس جمعية مصدري الورق ومنتجات الغابات في اسطنبول أحمد جولاتش: “على الرغم من أن الأعمال الجيدة قد تم تحقيقها في جانب التصدير، إلا أن تكاليف الإنتاج قد زادت بشكل كبير في السوق المحلية. اليوم، يتم استخدام الورق في العديد من المجالات من الأثاث إلى المنسوجات، ومن السلع الاستهلاكية المعمرة إلى التعبئة والتغليف، ومن صناعة الطباعة إلى الترويج. وقد تجاوزت واردات تركيا من اللب وحدها مليار دولار. وبلغ إجمالي الواردات، بما في ذلك الورق الجاهز 3.2 مليار دولار”.

وأضاف جولاتش: “هناك بعض المشاكل في البلدان التي نستورد فيها الورق والسليلوز. على سبيل المثال، روسيا. نريد من حكومتنا تقديم حوافز للشركات التي تنتج الورق. تركيا غنية جدا من حيث الغابات. لكن لا يوجد مستثمرين. مثلما كان هناك رجال شجعان في السيارات المحلية، نحتاج أيضًا إلى رجال شجعان في استثمارات ورقية”.