أنقرة (زمان التركية) – اختفت وسائل الإعلام التركية بوصول أول سفينة زيت عباد الشمس قادمة من روسيا إلى تركيا.

كانت مشكلة زيت عباد الشمس من أكثر المواضيع التي تم الحديث عنها في تركيا في الأسبوعين الماضيين.

تضاعفت أسعار الزيت تقريبًا، وتوافد المواطنون على الأسواق خوفًا من النفاد، وأظهرت الصور التدافع والمشاجرات بين المواطنين أثناء شراء الزيت.

أمس الأربعاء، وصلت أولى السفن المحملة بالزيت، والتي كانت “منتظرة” منذ أيام، إلى ميناء مرسين.

وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اختفت بشحنة الزيت، بعد أن نقلت في وقت سابق نفى المسؤولين وجود أزمة.

ونقلت قناة “ايه نيوز” الموالية”، وصول السفينة المحملة بالزيت الى ميناء مرسين لحظة بلحظة.

وبحسب نبأ صحيفة “بيرجون”؛ وصلت السفينة المسماة ليلاك، المحملة بـ 6 آلاف 99 طنًا من زيت عباد الشمس، والتي غادرت ميناء يسك الروسي في 9 مارس، إلى مرسين صباح الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أنه بدأ نقل أطنان من زيت عباد الشمس على متن السفينة إلى المستودعات من منصة تابعة لشركة خاصة على بعد خمسة أميال من الشاطئ.

كما نقلت قناة “هابر أ”، لحظات وصول السفينة المحملة بزيت عباد الشمس إلى الميناء تحت عنوان “الوضع الأخير”.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان نفى وجود أزمة في الزيت، وزعم أن المعارضة هي من تفتعل الأزمة من أجل الإساءة إلى الحكومة.