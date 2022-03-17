أنقرة (زمان التركية) – طرحت بلدية “باراجما” في إزمير غرب تركيا 11 حقلا للبيع.

البلدية الواقعة إلى يديرها حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، طرحت الـ11 حقل البالغ مساحتهم 706 ألف متر مربع، للبيع بقيمة 60 مليون و660 ألف ليرة تركية.

وأعلن أن المزايدة ستقام في 29 مارس بقاعة اجتماعات هالوك إلبه التابعة لبلدية باراجما.

الحقول التي ستبيعها البلدية موجودة في أحياء أياسكوي، كورتولوش، سيتكوي، أشاجيكيركلار، وتكيديري.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها البلدية بيع أراضي، ففي مطلع الشهر الجاري، أعلنت البلدية عن بيع 17 أرض زراعية بمساحة 236 ألف متر مربع، وتم تحديد سعر 26.3 مليون ليرة تركية. وتم الإعلان عن تاريخ المناقصة لهذه المبيعات في 22 مارس.