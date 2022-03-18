أنقرة ( زمان التركية) – كشفت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن أسعار الوقود سترتفع اعتبارًا من الليلة في تركيا .

وقالت أن أسعار الديزل سترتفع بمقدار 1.96 ليرة للتر الواحد، اعتبارًا من الليلة .

وكانت قد أعلن اتحاد أصحاب محطات إمداد الغاز والنفط والطاقة (EPGİS)، أمس الخميس، عن خفض أسعار الديزل والبنزين .

وقال اتحاد أصحاب محطات إمداد الغاز والنفط والطاقة، في بيان، أنه سيتم خفض أسعار الديزل 62 سنتًا والبنزين ليرة و 1 سنت ليرة .

وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت بمقدار 4 ليرات والبنزين بمقدار 2 ليرة خلال الأيام الثلاثة الماضية .